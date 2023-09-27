獨／迪士尼下架滅亡11頻道 他勇闖NCC續命衛視員工生機

迪士尼頻道6月宣布全面退出東南亞洲市場，台灣共11個頻道在年底前下架，海嘯來臨中，前總經理的申大為（David Shin）突站出來欲力挽狂瀾，已向NCC遞交營運書，在一片競爭對手中企圖拿回經營權，如若成功，他除了將找回被裁掉的數十名員工，胡瓜、曾國城的招牌節目也會重新開張。

迪士尼電視頻道決定撤出台灣，員工在年底前全數離職，台內自製節目都超過10年的胡瓜「歡樂智多星」、曾國城「一袋女王」錄最後一集時都離情依依，申大為送審的當下，計畫將幕前、幕後的人員全找回來。幾個月來他運作3大面向，已經獲美國迪士尼總部認可，最近在跟系統台溝通協調，最後就是送件審查，他說，「NCC說過，未來替代頻道，最重要的標準是要跟原頻內容相同或更好，而我有信心，是更好」。

申大為在迪士尼併購福斯後，被任命迪士尼副總裁既台灣、香港總經理，幾年來對市場有很深的了解，如今他想爭取衛視中文台、電影台、西片台和合家歡4個主頻道經營權。電影台部分，他已談定超過7百部華語電影獨家播放權。至於自製部分，他分別找上合作過的映畫老闆郭建宏、友松老闆薛聖棻，得到全力相助的承諾。他談到，「我知道其他家也想申請執照，但不是做全新的，而是作為替代頻道，所以這方面我認為自己在NCC的要求中具有一定優勢，如果順利在11月底申請成功，明年就可以繼續營運」。

郭建宏認為，申大為具國際觀，合作多年看到他滿腔熱血，「現在台灣的影視環境太慘了，對於有想法的人，我們樂觀其成，也願全力相助」。

在申大為任內製播的戲劇「想見你」在55屆金鐘獎抱走4個大獎，並把許光漢推向韓國發光發熱，最近韓方找來安孝燮翻拍成「走進你的時間」全面攻陷韓國電視圈，申大為說，「這對我們別具意義，我期待之後能夠在台灣成立製作公司，找到好的影視人才，再製作出更多優質內容及IP」。他分析，如果沒有這些頻道，影視內容未來只能在院線或是OTT串流上觀賞，製作方將大大減少收入導致預算匱乏，反不利創作更優質內容，「所以我希望在這次的過程中，建立健全的影視產業生態鏈」。

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「想見你」拿下55屆金鐘4座大獎，申大為(左二)和製作人陳芷涵(左起)及獲得視后的柯佳嬿及另一位製作人麻怡婷搶盡當年風頭。圖／三立提供

申大為深耕台灣，積極爭取回復衛視4個頻道。圖／申大為提供

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