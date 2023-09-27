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不忍了！趙麗穎怒提告 法院判「可申請強制黑粉道歉」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
趙麗穎提告黑粉，如今判決出爐。 圖/截自趙麗穎工作室
趙麗穎提告黑粉，如今判決出爐。 圖/截自趙麗穎工作室

現今網路發達，許多藝人常遭受「黑粉」網路霸凌與暴力。今（27）日微博瘋傳一起趙麗穎上法院控告黑粉的案子，法院最終判決被告需向原告趙麗穎賠禮道歉，並賠償趙麗穎精神損害撫慰金2.8萬元人民幣（約11.89萬台幣）。

今天有網友爆料，北京法院網站刊登一起趙麗穎與談某某的糾紛案件，內容中提到覃某某發布多條微博指向趙麗穎，已構成侮辱、毀謗的方式侵害其名譽權，法院最終判決談某某向原告趙麗穎賠禮道歉，並賠償趙麗穎精神損害撫慰金2.8萬元人民幣（約11.89萬台幣），強調若被告未履行致歉義務，趙麗穎可申請強制執行。「趙麗穎申請強制黑粉道歉」關鍵字還登上微博熱搜榜。

消息一出，網友們紛紛支持法院的判決，激動表示：「支持所有明星提告黑粉，造謠某黑網暴的人不值得被輕易諒解」、「好奇這位網友發了什麼言論」、「這種人就應該進黑名單，禁止評論」、「有時候懲罰太低了，對方不以為意，只有付出的代價讓他痛了，才會把手縮回去」、「就應該這樣，讓那些鍵盤俠負法律責任」。

趙麗穎提告黑粉，如今判決出爐。 圖/截自微博
趙麗穎提告黑粉，如今判決出爐。 圖/截自微博

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