被爆「獨寵20歲樂天女孩熊霓」 胡瓜怒揭真相

最近瘦成一道閃電的胡瓜，被傳跟啦啦隊女模熊霓過從甚密，胡瓜今天南下錄「綜藝大集合」，氣說周刊指拍到他車子出現在女方搬家現場，他說，那天車子是丁柔安助理開的，他根本沒去過那裡，「熊霓和其他例如巫苡萱、籃籃都是我節目中的固定班底，也都簽給了製作單位，我當子弟兵在照顧，怎麼可能跟她有什麼」。

丁柔安日前才跟胡瓜一起出席好友徐乃麟兒子婚禮，現場看來甜蜜，沒想到傳出他跟熊霓緋聞，還跟熊霓在新竹出外景結束後跟熊爸一起用餐，丁柔安一聽熊霓名字就氣炸，胡瓜氣說，誰看到丁柔安生氣了？他也對巫苡瑄、籃籃好，怎不傳其他人？丁柔安對此則不回應，一切交了胡瓜說明。

熊霓是啦啦隊員。圖／摘自臉書

熊霓成了節目固定班底，身材外型極佳。圖／摘自臉書

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