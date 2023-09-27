才喊接替賴佩霞 女星曝「超猛裸照」網驚：免費能看？
劇場演員許乃涵（涵冷娜）在「村裡來了個暴走女外科」中飾演懷孕的護理長讓觀眾印象深刻，前陣子自薦可接替賴佩霞演出舞台劇「蘑菇」也大受討論，笑稱因此獲得許多新聞露出機會，她「趁勢」再度曝「裸照」搏新聞版面，po出全裸蹲在浴缸中的照片，不過「3點不露」，只露出刮痧後整片紅紅的背。
許乃涵發文形容：「連日高溫讓我又變五花肉片。最近要拍家暴戲，特效妝都省了。」裸背幾乎快見股溝，網友驚呼：「哇哇哇，這是不用付費就能看的嗎？身材真好。」、「請問拍照手哪裡應徵？」、「只覺得有點性感。」、「可以翻正面嗎？」這不是她第一次分享刮痧裸背照，今年2月也曾分享對鏡拍刮痧裸背照，只是這次「距離」更近。
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