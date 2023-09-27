快訊

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑內情不單純

羅一鈞違法？爬屋頂查登革熱無防護 勞長：待會打電話提醒

「新潮流如哥吉拉」創黨元老黨慶痛批：民進黨已成獨裁貪汙惡霸黨

才喊接替賴佩霞 女星曝「超猛裸照」網驚：免費能看？

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
許乃涵近來有許多螢幕作品。圖／摘自臉書
許乃涵近來有許多螢幕作品。圖／摘自臉書

劇場演員許乃涵（涵冷娜）在「村裡來了個暴走女外科」中飾演懷孕的護理長讓觀眾印象深刻，前陣子自薦可接替賴佩霞演出舞台劇「蘑菇」也大受討論，笑稱因此獲得許多新聞露出機會，她「趁勢」再度曝「裸照」搏新聞版面，po出全裸蹲在浴缸中的照片，不過「3點不露」，只露出刮痧後整片紅紅的背。

許乃涵發文形容：「連日高溫讓我又變五花肉片。最近要拍家暴戲，特效妝都省了。」裸背幾乎快見股溝，網友驚呼：「哇哇哇，這是不用付費就能看的嗎？身材真好。」、「請問拍照手哪裡應徵？」、「只覺得有點性感。」、「可以翻正面嗎？」這不是她第一次分享刮痧裸背照，今年2月也曾分享對鏡拍刮痧裸背照，只是這次「距離」更近。

許乃涵曝大尺度裸背照。圖／摘自臉書
許乃涵曝大尺度裸背照。圖／摘自臉書

相關新聞

被爆「獨寵20歲樂天女孩熊霓」 胡瓜怒揭真相

最近瘦成一道閃電的胡瓜，被傳跟啦啦隊女模熊霓過從甚密，胡瓜今天南下錄「綜藝大集合」，氣說周刊指拍到他車子出現在女方搬家現...

才喊接替賴佩霞 女星曝「超猛裸照」網驚：免費能看？

劇場演員許乃涵（涵冷娜）在「村裡來了個暴走女外科」中飾演懷孕的護理長讓觀眾印象深刻，前陣子自薦可接替賴佩霞演出舞台劇「蘑...

圈內瘋傳胡瓜獨寵20歲樂天女孩 丁柔安聽到「熊霓」就不淡定

胡瓜近來遭傳和20歲樂天女孩熊霓過從甚密，據「鏡週刊」報導，熊霓搬家時被拍到胡瓜的賓士休旅車貼身護駕，而球迷也直擊他現身...

純屬意外！休傑克曼的妻子婚變後首度講出真心話

在美國演藝圈發展有成的澳洲男星休傑克曼，驚傳與結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯決定分開，兩人過去被視為藝壇模範夫妻，卻沒想...

布魯斯威利妻子傷心吐真相：他連自己失智都不一定清楚

昔日以「終極警探」、「靈異第六感」等片在影壇紅極一時的布魯斯威利，由於罹患額顳葉失智症，造成有失語症的現象，不得不退出幕...

屏東惡火奪命！ 温昇豪演「火神的眼淚」悲吐4字心碎

温昇豪出席錶款活動，曾在台劇「火神的眼淚」中飾演消防員的他，針對屏東明揚科技廠房發生爆炸起火，造成消防員、員工逾百名傷亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦