圈內瘋傳胡瓜獨寵20歲樂天女孩 丁柔安聽到「熊霓」就不淡定

胡瓜近來遭傳和20歲樂天女孩熊霓過從甚密，據「鏡週刊」報導，熊霓搬家時被拍到胡瓜的賓士休旅車貼身護駕，而球迷也直擊他現身樂天棒球場，據說熊霓的出現也讓胡瓜老婆丁柔安相當在意，一聽到她的名字就無法平心靜氣，畢竟熊霓年僅20歲，幾乎是胡瓜女兒38歲小禎的一半。

「鏡週刊」報導，胡瓜近來瘦身有成，明顯回春，是因身邊出現嫩妹熊霓相伴，且熊霓來頭不小，熊霓到新竹錄民視「綜藝大集合」，熊霓爸媽開黑色賓利到場探班，原來熊爸參選過新竹市議員，是地方上有頭有臉的人物，錄影結束後還和胡瓜一行人聚餐，看來相當熱絡。

胡瓜近來明顯回春。圖／摘自臉書

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