快訊

一表看懂方案 Disney+晚間宣布在台灣推出全新付費方案

明揚國際28日起變更交易方法 櫃買中心：處違約金100萬

蛋黃酥之亂再起！彰化不二坊開放現場購買 代購翻倍賣

純屬意外！休傑克曼的妻子婚變後首度講出真心話

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
黛博拉李佛尼斯（左）與休傑克曼宣告分手後，首度對外公開真心話。（歐新社資料照片）
黛博拉李佛尼斯（左）與休傑克曼宣告分手後，首度對外公開真心話。（歐新社資料照片）

在美國演藝圈發展有成的澳洲男星休傑克曼，驚傳與結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯決定分開，兩人過去被視為藝壇模範夫妻，卻沒想到也會走到分手的這一天。兩人聯合公布分手聲明後，休傑克曼繼續維持在紐約街頭騎腳踏車、健身的習慣，也早就被狗仔攝影問過目前的心情，倒是比他大16歲的黛博拉，至今都沒有透露結束婚姻的想法，直到意外接到一通從澳洲打來的電話。

相關新聞：婚變後首度被逼問 休傑克曼忍住情緒回答 其實傷心難過

根據英國「每日郵報」報導，澳洲著名的廣播節目主持雙人組凱爾與賈姬，在直播節目中試著撥通黛博拉的電話，黛博拉竟然接聽了，對於是他們打來的感到很訝異，凱爾馬上解釋道：「我們不小心打通了妳的電話，真是太誇張了，我們不是要害妳，本來不是真的要打給妳，不過既然妳已經在線上了，我們不會聊到那邊，我們都愛妳，希望妳能夠很好。」

黛博拉含蓄回道：「謝謝你們，我很感激，你真的很貼心。」凱爾接著說道：「我覺得現在還太早，我也不想被牽扯進去任何事，我們愛妳，如果妳想聊聊再打給我們吧。」黛博拉再次回應：「謝謝你們，我真的真的很感激。」聽起來她還在療傷止痛的階段，但正如休傑克曼對於紐約狗仔隊問到他婚變的心情，他也覺得目前聊這些還太早，顯然再過一段時間，兩人才可以平心靜氣的面對這個大轉變。

休傑克曼（左）與黛博拉李佛尼斯昔日都同進同出，現在要各過各的。（路透資料照片）
休傑克曼（左）與黛博拉李佛尼斯昔日都同進同出，現在要各過各的。（路透資料照片）

相關新聞

純屬意外！休傑克曼的妻子婚變後首度講出真心話

在美國演藝圈發展有成的澳洲男星休傑克曼，驚傳與結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯決定分開，兩人過去被視為藝壇模範夫妻，卻沒想...

布魯斯威利妻子傷心吐真相：他連自己失智都不一定清楚

昔日以「終極警探」、「靈異第六感」等片在影壇紅極一時的布魯斯威利，由於罹患額顳葉失智症，造成有失語症的現象，不得不退出幕...

屏東惡火奪命！ 温昇豪演「火神的眼淚」悲吐4字心碎

温昇豪出席錶款活動，曾在台劇「火神的眼淚」中飾演消防員的他，針對屏東明揚科技廠房發生爆炸起火，造成消防員、員工逾百名傷亡...

曹佑寧認了想與王淨結婚 「往共同目標前進」

曹佑寧今年運勢極旺，不僅與女友王淨感情穩定，還入圍本屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他26日出席VIVO手機活動，被問到...

網友指特斯拉車位沒停好 女星「左右三個車位都我的」

藝人Paul和老婆咪咪常在社群恩愛放閃，分享日常生活，咪咪日前在小紅書po出一張站在特斯拉前的照片，表示自己要去參加小一...

宮﨑駿御用歌姬「恢復狀況成謎」！台主辦證實：還在等

宮﨑駿動畫主題曲「御用歌姬」井上杏美日前驚傳腦溢血，可能造成來台演出生變。主辦單位飛兔娛樂表示，音樂會上星期在上海演出2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦