純屬意外！休傑克曼的妻子婚變後首度講出真心話
在美國演藝圈發展有成的澳洲男星休傑克曼，驚傳與結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯決定分開，兩人過去被視為藝壇模範夫妻，卻沒想到也會走到分手的這一天。兩人聯合公布分手聲明後，休傑克曼繼續維持在紐約街頭騎腳踏車、健身的習慣，也早就被狗仔攝影問過目前的心情，倒是比他大16歲的黛博拉，至今都沒有透露結束婚姻的想法，直到意外接到一通從澳洲打來的電話。
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根據英國「每日郵報」報導，澳洲著名的廣播節目主持雙人組凱爾與賈姬，在直播節目中試著撥通黛博拉的電話，黛博拉竟然接聽了，對於是他們打來的感到很訝異，凱爾馬上解釋道：「我們不小心打通了妳的電話，真是太誇張了，我們不是要害妳，本來不是真的要打給妳，不過既然妳已經在線上了，我們不會聊到那邊，我們都愛妳，希望妳能夠很好。」
黛博拉含蓄回道：「謝謝你們，我很感激，你真的很貼心。」凱爾接著說道：「我覺得現在還太早，我也不想被牽扯進去任何事，我們愛妳，如果妳想聊聊再打給我們吧。」黛博拉再次回應：「謝謝你們，我真的真的很感激。」聽起來她還在療傷止痛的階段，但正如休傑克曼對於紐約狗仔隊問到他婚變的心情，他也覺得目前聊這些還太早，顯然再過一段時間，兩人才可以平心靜氣的面對這個大轉變。
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