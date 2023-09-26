屏東惡火奪命！ 温昇豪演「火神的眼淚」悲吐4字心碎

温昇豪出席錶款活動，曾在台劇「火神的眼淚」中飾演消防員的他，針對屏東明揚科技廠房發生爆炸起火，造成消防員、員工逾百名傷亡悲劇，温昇豪坦言第一時間難過到不知該說什麼，因此對外選擇靜默，經過數日，他沉痛吐4字：「哀矜勿喜。」，懇請外界莫過度苛責基層指揮官。

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屏東明揚科技廠房22日發生爆炸起火事件，火勢延燒28小時，造成逾百名人員傷亡，其中4名消防員不幸殉職，還有多名消防員受傷，傷亡悲劇令外界哀痛不已；曾演過「火神的眼淚」的陳庭妮、林柏宏在事發當時都在社群發文：「RIP，難過的心情很難用言語表達，辛苦了學長們，任務結束了。」、「謝謝學長，願你安息」，向打火英雄致敬，句句催淚。

温昇豪老家就在屏東，又曾演過「火神的眼淚」接受過嚴格消防訓練，得知屏東明揚爆炸起火，他先前因工作關係認識前縣長潘孟安、現任縣長周春米，原本上周要回屏東致意 沒想到發生憾事，他還聯繫縣府人員關心狀況，「我看到他們都焦頭爛額，縣府人員人仰馬翻，現場義消也是。」對不幸殉職的消防員充滿不捨與悲痛。

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他稱，因拍戲關係，曾深入接觸過消防工作，屏東爆炸事件後，外界一陣究責聲，温昇豪說，「我公正說，所有SOP都來不及應變任何突發狀況，你到現場慌亂時，就是聽指揮官的。」 認為究責機制要啟動，但並非在此時，「負完責後再辭職，也不要對基層指揮官過度苛責。」他說，「誰不希望自己一輩子消防生涯順利，以前問過消防隊員，很多人不敢和家人說自己在第一線，而是說在後勤當文書，我也希望老百姓在看待這件事，哀矜勿喜，生而為人要有生而為人的態度。」 温昇豪出席銳速錶品牌活動，因演過「火神的眼淚」表達對屏東大火的關心。記者沈昱嘉／攝影 温昇豪出席銳速錶品牌活動。記者沈昱嘉／攝影

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