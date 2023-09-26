曹佑寧認了想與王淨結婚 「往共同目標前進」
曹佑寧今年運勢極旺，不僅與女友王淨感情穩定，還入圍本屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他26日出席VIVO手機活動，被問到若是拿下金鐘獎，是否有望與王淨步入禮堂？曹佑寧思考數秒後回應：「兩個人在一起，確實希望往這個方向前進。」但他提到時機點、感覺也很重要，一切還不好說。
相關新聞：王淨被抹黑罕見反擊 曹佑寧感慨「可以簡單美好也可以醜陋複雜」
曹佑寧最近在新劇「星空下的黑潮島嶼」飾演攝影師，私底下也酷愛攝影，日前與王淨一起旅遊時，也拍出不少美照，被問訣竅，他露出自信微笑說「因為手機的拍攝功能很強大，當然模特兒漂亮，也有加乘效果」，王淨曾自虧不會拍照，他則放閃誇讚，「拍得很好啊，我覺得她怎麼拍都很好看」。
雖然一起入圍金鐘獎，但因為金鐘獎分兩天舉行，節目類與戲劇類一起走紅毯的機率不高，「不過我們得知入圍當天就有通過電話，都為彼此開心」，也不忘在電話中鼓勵女友，「妳是最棒的，要相信自己」，屆時無論有沒有得獎，兩人一定都會慶祝。最近曹佑寧戲約滿檔，除了戲劇之外，還與李沐合拍青春電影「夏日的檸檬草」，兩人在片中浪漫談情，李沐又是王淨的好友，有沒有先報備？他笑答：「不會想這麼多，因為重要的還是代入角色去演戲。」
更多推薦
▪蔡依林無預警宣布取消英美澳演唱會 真實原因曝光了！
▪8點檔女星遭勒喉搶劫通緝犯判刑5年 她開口回應了
▪劉芒被爆退租屋況髒 陳沂「分析內幕」轟：房東人品很差
▪單身女CEO百萬買精生2女 再曝赴美醫院影片網推測：三寶要來了？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言