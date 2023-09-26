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曹佑寧認了想與王淨結婚 「往共同目標前進」

聯合報／ 記者陳建嘉／台北即時報導
曹佑寧將在新戲扮演攝影師。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧將在新戲扮演攝影師。記者沈昱嘉／攝影

曹佑寧今年運勢極旺，不僅與女友王淨感情穩定，還入圍本屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，他26日出席VIVO手機活動，被問到若是拿下金鐘獎，是否有望與王淨步入禮堂？曹佑寧思考數秒後回應：「兩個人在一起，確實希望往這個方向前進。」但他提到時機點、感覺也很重要，一切還不好說。

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曹佑寧最近在新劇「星空下的黑潮島嶼」飾演攝影師，私底下也酷愛攝影，日前與王淨一起旅遊時，也拍出不少美照，被問訣竅，他露出自信微笑說「因為手機的拍攝功能很強大，當然模特兒漂亮，也有加乘效果」，王淨曾自虧不會拍照，他則放閃誇讚，「拍得很好啊，我覺得她怎麼拍都很好看」。

雖然一起入圍金鐘獎，但因為金鐘獎分兩天舉行，節目類與戲劇類一起走紅毯的機率不高，「不過我們得知入圍當天就有通過電話，都為彼此開心」，也不忘在電話中鼓勵女友，「妳是最棒的，要相信自己」，屆時無論有沒有得獎，兩人一定都會慶祝。最近曹佑寧戲約滿檔，除了戲劇之外，還與李沐合拍青春電影「夏日的檸檬草」，兩人在片中浪漫談情，李沐又是王淨的好友，有沒有先報備？他笑答：「不會想這麼多，因為重要的還是代入角色去演戲。」

曹佑寧將在新戲扮演攝影師。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧將在新戲扮演攝影師。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧坦言有想與女友王淨結婚的念頭。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧坦言有想與女友王淨結婚的念頭。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧坦言有想與女友王淨結婚的念頭。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧坦言有想與女友王淨結婚的念頭。記者沈昱嘉／攝影
曹佑寧在記者會上比愛心。記者陳建嘉／攝影
曹佑寧在記者會上比愛心。記者陳建嘉／攝影

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