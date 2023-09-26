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網友指特斯拉車位沒停好 女星「左右三個車位都我的」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
咪咪分享參加女兒家長會的穿搭。圖／摘自小紅書
咪咪分享參加女兒家長會的穿搭。圖／摘自小紅書

藝人Paul和老婆咪咪常在社群恩愛放閃，分享日常生活，咪咪日前在小紅書po出一張站在特斯拉前的照片，表示自己要去參加小一女兒的家長會，穿搭也配合走學院風，她手拿名牌包包，黑鞋白襪，氣質完全不像是有個小學生女兒的媽媽，對岸網友讚她狀態宛如少女，也有人眼尖注意到車子沒完全停在車格內，不過她的回應超級霸氣，讓網友直呼「真的剛」。

有網友發現照片中的特斯拉沒完全停在車格內，留言提醒「車停車位線裡」，咪咪則直球回應「左右三個車位都是我的」，還有網友吐槽她在美國穿這樣去開家長會其實蠻土的，她也高EQ回敬「我們不在美國沒關係，美國尤其加州本來都亂穿沒品味」。

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