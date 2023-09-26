宮﨑駿御用歌姬「恢復狀況成謎」！台主辦證實：還在等
宮﨑駿動畫主題曲「御用歌姬」井上杏美日前驚傳腦溢血，可能造成來台演出生變。主辦單位飛兔娛樂表示，音樂會上星期在上海演出2場，雖由井上杏美的女兒YuYu代打獻唱，依然吸引爆滿觀眾，至於井上杏美10月初是否能如期演出，仍待日方做出最後決定。
「吉卜力交響音樂會」於上星期五、六，一連兩天在上海演出2場。井上杏美因傷未能演唱，改由女兒YuYu及三位日本歌手代打獻唱，詮釋宮﨑駿動畫主題曲的歌曲之美。觀眾仍舊熱情支持，報以如雷掌聲肯定。
飛兔娛樂執行經理陳君榮表示，有關井上杏美恢復狀況，日方一直保持低調，10月初是否能親自來台演出，仍待日方最後通知。陳君榮表示，驚傳井上杏美受傷，對於售票不免有些許影響，但是影歌迷支持的熱情不減，售票成績一直持續增長中，原訂全台3場演出，還另在台南市立文化中心加演一場。
歷經之前原主辦單位乙蝶文創的退票風波，日本原裝吉卜力原版交響音樂會將在10月份來台開唱，本次演出由全新的主辦單位飛兔娛樂接手，全台演出南北共有4場。詳細演出時間及內容請上飛兔娛樂粉專。
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