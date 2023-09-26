許光漢被爆10月「首拍韓劇」 角色卡司全曝光

許光漢憑著「想見你」一劇在韓國爆紅人氣正夯，如今有韓媒爆出，他將進軍韓國演出韓劇，預計10月開拍。

據韓媒「News1」報導，許光漢將出演LG U+製作的懸疑驚悚劇「No Way Out」，該劇是講述一名罪犯出獄後，接下了一個懸賞 200億韓元的 「公開殺人委託」，成為一場想要殺人的人和想要生存人之間展開的對抗，許光漢飾演的是一位父親是韓國人，母親是台灣人的殺手，接下了殺人委託後來到韓國，與每個角色都糾纏在一起，為劇情增添了緊張氣氛。

另外「No Way Out」除了有許光漢外，同劇的演員還有，李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等人，預計將於10月開拍，播出日期和平台將在日後才公開。

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