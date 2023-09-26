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Melody登上「離婚實境秀」 節目心理諮詢師遭控多次性侵病人

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
Melody離婚後火速參加了大陸實境節目「再見愛人」第3季 圖／擷自微博
Melody離婚後火速參加了大陸實境節目「再見愛人」第3季 圖／擷自微博

Melody離婚後火速參加了大陸實境節目「再見愛人」第3季，她在節目中擔任觀察員，對面臨離婚危機的3對夫妻，給出心得與建議，節目中也邀請了專業諮詢師北京大學心理學博士李松蔚來評論，不過有女性控訴遭李松蔚性侵，李松蔚則發聲明否認。

這位女性透露2014年至2018年期間在李松蔚的東郁心理工作室接受心理諮詢，這期間李松蔚對她多次性侵、心理虐待，還有長達4年的心理控制、恐嚇，但因為缺乏證據無法提起法律訴訟，向中國心理諮詢倫理協會、東郁心理工作室投訴，都因證據不足調查無果，她向李松蔚喊話「莫再繼續裝出一副清白無辜、懦弱可憐且深情的樣子禍害她人，承認自己的好色且無能，不要再使盡表面一套背後一套的功夫，給自己、女兒、太太、同事、女性主義者以及心理諮詢行業抹黑」。

對於性侵的指控，李松蔚發出聲明否認「近日有網貼指控本人利用心理諮詢實施性侵等違法犯罪行為，純屬誹謗，本人從未實施過上述行為。對這些不實指控，本人已向公安機關報案，後續將通過法律途徑維權。」

「再見愛人」第3季邀請專業諮詢師李松蔚。 圖／擷自微博
「再見愛人」第3季邀請專業諮詢師李松蔚。 圖／擷自微博

女網友控訴遭諮詢師李松蔚性侵。 圖／擷自微博
女網友控訴遭諮詢師李松蔚性侵。 圖／擷自微博

女網友控訴遭諮詢師李松蔚性侵。 圖／擷自微博
女網友控訴遭諮詢師李松蔚性侵。 圖／擷自微博

李松蔚發出聲明否認。 圖／擷自微博
李松蔚發出聲明否認。 圖／擷自微博

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