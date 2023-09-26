baby離婚黃曉明後首談「新戀情」 直播大方回應真相
大陸女星Angelababy（楊穎）去年宣布和男星黃曉明離婚，兩人恢單後感情動外界持續關注，黃曉明早前被爆新戀情，新歡為網紅葉珂，baby日前也被狗仔拍到與圈外一名男子疑似約會中，這名男子不但會在他拍戲時，出現在片場，更疑似知道Angelababy家裡門鎖密碼，才能自由進出香閨，還曾出沒在她的生日派對，為此，baby終於回應了。
雖然baby的助理已發文表示：「我姐單身。」不過謠言始終不曾止息，最近她以一身黑色裝扮現身沙漠，妝容簡單，但是皮膚依舊未受摧折，即便在直播下也是零瑕疵，而當主持人問及「最重要的是，大家都想知道你最近的……」話還沒說完，她即刻搶答道：「戀情？沒有！」非常坦然。粉絲也紛紛表示：「單身不燙嘴」、「美女就是要獨自美麗」、「不用過多解讀，Angelababy的狀態超好超美的。」
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