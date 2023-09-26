曾莞婷維基百科被抓包 傳回歸八點檔「天道」她回應了
有本土劇女神稱號的曾莞婷，這幾年橫跨電影、綜藝節目和影集，已經鮮少演出本土劇，但最新的維基百科卻洩露她即將回歸本土劇市場，讓不少粉絲很期待。對此曾莞婷經紀人回應了。
網友發現曾莞婷的維基百科最近新增了一項三立台八「天道」，疑似要再度回歸本土劇市場，不過曾莞婷的經紀人則否認消息，表示：「沒有喔。」讓粉絲空歡喜一場。
曾莞婷最後一部八點檔是2018年的「炮仔聲」，整整五年沒有演出台八，對此粉絲都很失望，紛紛敲碗她能繼續演出。
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