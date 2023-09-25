懶人包／劉芒退租惹風波 親上火線一次說清楚

YouTuber劉芒今天凌晨遭爆料退租房子時，屋況髒亂，一些家具也被弄壞，結果引發網友熱議，而房東本人也在Dcard上發文回應網友們的質疑。對此，劉芒下午也開直播回應房東的爆料內容。

劉芒今天下午出面在IG回應這次的退租風波，針對房東指控的幾個有問題的地方，她也一一仔細解釋，並解釋會退租的原因是因為壁癌太多。

劉芒在直播中強調，一些比較私人有用過的物品，自己離開前都有再特別清潔過，例如馬桶、洗衣機。她還特地買洗衣機的清潔液，洗了大概4、5次；此外，她也將買桶蓋特地換上一個新的還給房東，「馬桶也是我個人很在意的清潔空間，我不知道她所謂的尿垢、屎垢是什麼樣子的情況下去指控的？」

此外，劉芒也提到自己提前兩個禮拜點交房屋的原因，是因為希望能讓房東在這段期間若檢查到哪些不妥、不滿意的地方時，「我們都有更多的時間去配合、處理、解決」。

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以下為直播內容節錄 電視 她解釋，當初在租屋時換成自己買的電視，點交前將屋主的電視搬回來時，不慎掉落到地上，導致螢幕壞掉，「這個是我一去的時候就自己主動跟房東說的，然後我也都說我願意照價賠償」。 衣櫃 由於衣櫃是合成板，但台北潮濕，合成板的衣櫃在使用時有撞擊的痕跡，「我也都跟她講，賠償的費用多少都沒問題，那個我可以賠」、「只要她提出的問題我都願意全額賠償給她，這些都可以從押金去扣，我從頭到尾都沒有討價還價跟不願意賠償、不配合的地方」。 百葉窗 點交當天，她自己坦承百葉窗在拉時用力，導致尾端的線被拉掉，「房東自己看一看也說『喔！那這個沒關係』」。 遺留地毯 她表示遺留的地毯是搬家公司忘了帶走，當初打包時還特地用保鮮膜捆好，而非攤在地上。她強調，本來還問房東該怎麼處理，若不需要的話她可以自己找人來搬走，但房東則稱自己找人來處理，她也告訴房東若過程中產生的費用可以從押金扣除，「有向房東道謝她願意處理」。 擅自換沙發 自己在住時有換成自己要的沙發，原因是沙發坐久了會有使用痕跡且彈力變弱，所以將房東原先的沙發先暫時送到倉儲。 她解釋，若再去照新舊討論賠償問題太麻煩，她則想說房東當初購買時的單據都存留著，房東也可以從押金去抵扣，「房東可以用一個比較新、比較好狀態的沙發，提供給新的租客使用」。 地上有灰塵 搬家過程中會產生一些灰塵、粉塵，「在搬離前都有拿掃把、吸塵器去吸地板，把地板做很乾淨的還原，我們就都沒有留下垃圾」，但點交當天房東卻告訴她地上很髒，需要再找人來清理，「我說沒問題，她找清潔公司的費用我都願意負擔」、「都是可以全部從押金來扣」，房東則表示那她處理即可。 地板黏3枚口香糖 它是用來固定地毯的珪土（珪藻土），而非口香糖。她坦承自己離開前沒檢查到，點交當天房東並沒有特別提出來。 打翻沒清的綠色液體 地上綠綠那攤東西，是洗衣精乾掉的緣故。

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