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獨／丟丟妹恢單桃花跟著來 被預言2年後遇上真命天子

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
丟丟妹李明珊現在的感情觀只想談戀愛就好。記者王聰賢╱攝影
丟丟妹李明珊現在的感情觀只想談戀愛就好。記者王聰賢╱攝影

李明珊(丟丟妹)今年3月正式離婚恢復單身，才29歲的她不諱言身邊出現不少追求者，而家人曾請命理師看她命盤，預言她31歲將會碰上真命天子，其實命理師早就算出她第一段婚姻會離婚，但李明珊當時不信，直到後來果真應驗，她才不再鐵齒，命理師還說對方和她同姓，而她的事業也會在31歲這一年達到顛峰，情場職場兩得意。

她離婚後成立粉絲專頁「樓頂揪樓下」，回歸直播本行人氣不減，她則大嘆生意難做，疫情解封後業績下滑4成，「做電商的都有差，之前疫情大家不能出門，那個生意一定更好，現在大家都出國了啊，但和一般人比，已經算很好了。」她一心拚工作，但身邊冒出一堆追求者，情人節時花海塞滿她的公司，她搞笑形容「公司變得跟靈堂一樣，連我的辦公桌都是。」可見人氣多旺。

她畢竟還年輕，未來還有很多機會，她也說有個認識的命理師，算出她2年後就會碰到真愛，「還說會跟我同姓，在31歲之前的對象都不要，所以現在不姓李的不考慮。」她本來也不信這套，沒想到一一印證，「我小時候我媽和我外婆就給這個命理師看過我的命盤，他有寫一張表，幾歲發生什麼事都有寫，連離婚都有算到，我離婚後又回去找他，他就說我前年早該離了，還說我很能忍。」

她還說，命理師告訴她，對方不但疼她寵她，還會將她的小孩視如己出，「但只說是正緣，沒有說我會再婚。」她也堅決不想再婚，也不想再生，爸爸還很怕她又偷偷交男友，天天打電話關心，她自嘲大概是因為當年結婚鬼遮眼，家人怕她又重蹈覆轍，但她現在只想好好工作，談感情就等31歲後再說。

丟丟妹李明珊。記者王聰賢/攝影
丟丟妹李明珊。記者王聰賢/攝影

丟丟妹李明珊。記者王聰賢/攝影
丟丟妹李明珊。記者王聰賢/攝影

李明珊自認是勞碌命，完全閒不下來。記者王聰賢／攝影
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