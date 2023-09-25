陳為民昔遭女友設局偷賣房「一夜破產」 親揭現況

資深藝人陳為民過去曾自爆遭某任女友設局，對方不僅將自己的房產賣掉，負債千萬還淪落街頭，讓他幾乎到了破產的地步。事隔20年，如今他親揭現況。

據《三立新聞網》報導，陳為民近來為電影《查無此心》宣傳，也聊起自己對房產的投資心得，表示目前持有的房子已增值翻倍，2003年以980萬購入，如今已漲至2600萬。不過他也強調，房子目前自住，「除非有第二棟房子不然也賺不到那個錢」，笑稱只是住起來心裡覺得爽而已。此外，他也透露自己平日生活，除了拍戲外就是騎重機跑山。

陳為民過去曾上節目透露，當時手頭上有4個節目，收入還算不錯，但後來突然節目全收攤頓時失去經濟來源，閒下來後竟發現女友變了。他回憶起當時，有天聚餐卻收到女友來電告知「房子我賣掉了，你回來清空一下房子」，讓他相當錯愕，他回到住處只好無奈趕緊收拾物品，通通打包進垃圾袋，直到天亮才搬完。他後來才發現，女友早已偷偷拿著他的印章、身分證將房產轉移到女友名下，而在這之前他還傻傻地一直付房貸。而女友最終留給他900萬房貸、400萬卡債，恰巧當時手邊節目全沒了只能靠接通告維生。他還以「幾乎到了破產的地步」來形容，直言等於薪水一到隔天就立刻拿去銀行還錢，幾乎一毛錢都不留，苦熬4年才將債還清。

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