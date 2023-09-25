地產女王力挺賴佩霞 稱她「很像戰場的女鬥士」

張淳淳是昔日「地產女王」，10幾年前因為抽脂，罹患罕見疾病「非結核分枝桿菌」，因此住院400天，險丟了一條命，日後逐漸淡出螢光幕。現在卻因為好友賴佩霞宣布參選，看到她面對雙重國籍、學經歷、辭演舞台劇等爭議，張淳淳不捨好友，選擇出來力挺：「賴佩霞很像戰場的女鬥士，政治的水比較深，她願意出來選是勇氣，也是智慧，台灣需要這樣勇敢的人。」

張淳淳表示，雙方已相識20幾年，但真正熟識是在2020年的鳳飛飛公益演唱會，加上當時兩人都特別關注「熟齡族」的身體健康，希望能改善長者的肌少症，並讓他們快樂的學舞蹈，賴佩霞靈機一動，想要學踢踏舞，兩人就立刻拿起硬幣，黏在鞋底，當踢踏舞響片，立刻跳起來，秉持著「對的事，做就對了!」張淳淳笑說，這一點，就跟她會出來參選一樣，「現在的賴佩霞，彷彿一個在戰場上，明明知道有地雷、身體會中彈，卻還是勇往直前的女戰士。」

張淳淳看到好友，面對接連的質疑，不捨說：「或許她現在萬箭穿心，但還是想跟大家分享，真實的她，在我們學習踢踏舞的二個月間，我女性朋友有心理和情感上的困境，需要疏導，佩霞沒有收一毛錢，除了耐心開導，還叫她不要花錢。」張淳淳坦言，當初看到賴佩霞參選，也是嚇到，但又很佩服賴佩霞，在專業領域已經有聲量，卻還是願意走出舒適圈：「佩霞的日子其實過得很平靜，平時也夠忙，會不會成功不知道，但還是為她的勇氣，給一個讚。」 張淳淳(右)曾跟賴佩霞一起學跳踢踏舞。圖／摘自張淳淳臉書

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