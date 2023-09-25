BLACKPINK合約再添變數！韓媒爆她們要自立門戶

BLAKCPINK面臨成員續約與否問題，繼Lisa合約條件談不攏後，韓媒再爆Jisoo和Jennie將成立個人公司，為BLAKCPINK前途再添變數。

韓媒「news1」報導，Jisoo和Jennie有意自立門戶，自己打理演藝事業。之後BLAKCPINK團體活動和成員們各自行程將分屬不同公司管理，如何分畫還在與YG娛樂討論。

因為外傳只有Rosé願意續約，嚴重衝擊YG娛樂股價，今YG娛樂火速回應，表示「有關BLACKPINK續約和未來活動等相關事項，目前都還沒有定案」。

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