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又違法！范冰冰當國際影展評審 1舉動被狂轟

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
范冰冰在微博po文說「工作開始了」。圖／摘自微博
范冰冰在微博po文說「工作開始了」。圖／摘自微博

范冰冰挺過陰陽合同逃稅風波後，近年積極重返國際，今年還出席柏林影展坎城影展增加國際知名度，現在更受邀西班牙聖塞巴斯蒂安電影節擔任主競賽單元的評審，豈料她在微博開心宣布此事，卻因翻拍電影畫面po上網，被批缺乏版權觀念，即便已火速刪文仍被罵。

范冰冰7年前曾以馮小剛導演的「我不是潘金蓮」在西班牙聖塞巴斯蒂安電影節拿下影后，今年受邀擔任該電影節的主競賽單元的評審，她也樂在微博po文說「工作開始了」，並曬出其中一部入圍片正在放映的電影畫面，引來大批網友撻伐缺乏版權觀念，不久後整篇文章已刪除，過了1小時該篇文章重新發布，照片中只剩下觀眾席畫面。

范冰冰在微博po文說「工作開始了」。圖／摘自微博
范冰冰在微博po文說「工作開始了」。圖／摘自微博

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