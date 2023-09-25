于美人拜票「遭男童飛撲」重摔倒地 幽默問：有拍到喔！

于美人宣布參選中正萬華區立委後，暫停手上的主持工作，全力投入選戰，而好友孫德榮為了力挺她，還捐了10萬元政治獻金，並擔任榮譽顧問，日前他還曝光了于美人在拜票行程中發生的小意外。

原來于美人前往一場活動，到了現場就見到一位小男孩開心跑向她，而她也蹲下來準備要與對方來個擁抱，沒想到小男孩衝力太大，于美人重心不穩，抱著小男孩就往後倒，一旁工作人員趕忙將小男孩及于美人扶起來，于美人站起來後還是跟小男孩擁抱一下，接著工作人員就提醒她該上台了，她還轉身笑問攝影師「你有拍到喔」，幽默化解出糗的情況。

于美人遭小男孩飛撲，重心不穩往後摔倒地。 圖／擷自臉書

于美人遭小男孩飛撲，重心不穩往後摔倒地。 圖／擷自臉書

于美人遭小男孩飛撲，重心不穩往後摔倒地。 圖／擷自臉書

于美人遭小男孩飛撲，重心不穩往後摔倒地。 圖／擷自臉書

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