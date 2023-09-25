劉芒遭爆「退租屋況差」惹爆房東 網虧：翻車小天才又翻車了

YouTuber劉芒在今年五月被合作過的攝影師以及廠商爆料遲到、放鳥、耍大牌等負面消息，人設大翻車形象重創，人氣聲勢一落千丈。劉芒在神隱兩個月後，才發影片道歉坦承心態有問題，表示要重新出發。不料，事隔兩個月後卻又遭爆退租後屋況不佳惹怒房東，網友們還虧說：「翻車小天才又翻車了」。

今（25日）凌晨網紅「美到沒朋友」在社群平台爆料，劉芒近來退租被房東指控退出時屋況不佳，其中包含弄壞電視、衣櫃、百葉窗、換沙發，甚至地板上還有一層灰塵、黏3枚口香糖、打翻沒清的飲料液體。此外，冰箱也留有一盒結霜拿不出來的東西、一塊帶不走的地毯，而這些毀損狀況「全部都從押金扣」。隨後也有網友在Dcard上爆料此事。

發文一出，引來網友們紛紛酸說：「這倒是證實了之前有人說他很骯髒的事，🥭素質真是堪憂啊」、「人品衛生習慣都超有問題⋯好可怕」、「我要瘋了她真的不負眾望」、「這人真的是麻煩製造機欸，下去啦」、「好奇到底為什麼能把電視用破⋯」、「再次印證外面水水裡面拉薩鬼」、「翻車小天才又翻車了」、「押金到底是多少？」；網紅「美到沒朋友」還笑稱：「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎？」。

不過，也有網友跳出來替劉芒說話，「目前都只看到房東的文字敘述，單看照片的話我是沒看到什麼厲害的」、「故意發文，其心可疑，這位台北人房東的處事能力有這麼低嗎？」、「屋況好像沒有房東描述的那麼嚴重」、「這都有簽合約的吧？扣租金要求還原都可以啊，還是房東什麼都不要求？就是每次遇到都要發文抱怨？」、「房客已經同意從押金裡全部扣除了，以台北行情來算，押金至少5-7萬之間不夠扣嗎？哪位房東會買很高級的家具給房客使用？還發這些，根本刻意找碴……」。

劉芒遭控退出時屋況不佳。 圖/截自劉芒臉書

房東爆料劉芒退租時屋況不佳。 圖／擷自dcard。

房東爆料劉芒退租時屋況不佳。 圖／擷自dcard。

房東爆料劉芒退租時屋況不佳。 圖／擷自dcard。

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