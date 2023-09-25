曾問消防員「在火場不害怕嗎？」 亮哲被答案重擊：為不認識人犧牲奉獻

屏東明揚工廠22日傍晚發生爆炸，這場意外造成4名消防員殉職，亮哲23日發文回憶起過去曾到消防單位學習，曾問過消防員們一個問題，而對方的回答讓他至今仍印象深刻。

亮哲之前在八點檔「甘味人生」中飾演消防員，因此就去了消防單位學習，提到從警鈴響起到出勤，日間是80秒、夜間是120秒，要全副武裝出發，對他而言平常光是穿好衣服、鞋子就花了超過一分鐘，因此他在電視劇中的畫面，都是靠鏡頭剪接才能達到，亮哲透露因為這些他怎麼樣都練不成。

接著亮哲也提到為了揣摩消防員的心理狀態，曾問過他們一個問題「當你抵達火場的時候，你不會害怕嗎？」而他們回答「怎麼可能不怕，但是想到裡面有人在等著救援，一但衝進去就沒辦法想那麼多了」，這個答案當時讓他受到很大的重擊，「一個捨身的職業，一個水裡來火裡去，與恐懼和死神拉扯的角色，需要多大的勇氣和決心才能一次次在火場穿梭，丟掉自己，為了那個不認識的人，犧牲奉獻。」

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