快訊

阿帕契展戰力 天鷹專案結案5年 美至今未還結餘款

影／進六國蛋！被罰330萬元後 台農董座今再吞下高市府800萬元罰單

明揚爆炸現場發現疑「消防員骨骸」 搜救員對骨骸敬禮喊任務結束

蕭薔「1天吃6餐」美成這樣！被叫「妖精」老化掛蛋

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
蕭薔維持凍齡好身材。記者沈昱嘉／攝影
蕭薔維持凍齡好身材。記者沈昱嘉／攝影

蕭薔擁有「台灣第一美女」封號，每回現身公開場合總令人驚豔，24日她出席保養品活動，過去她「一天只睡一小時」，但如今她顛覆過去說法，「現在想睡就睡、想躺就躺，不過地板有點涼就是了。」蕭薔也分享，自己少量多餐「一天要吃6餐」，除了天生麗質外，靠練瑜伽練身材，才保有30年不變的46公斤纖細S型體態。

55歲蕭薔一襲白色斜肩開衩禮服，一頭飄逸長髮，襯托出凍齡窈窕凍齡體態，她表示天生骨架小，因此怎麼吃都不見長肉，身邊工作人員見她的身材總是「羨慕加嫉妒」，「就說自己的一隻腿就等於我的腰之類的話，然後一邊說一邊咬牙。」分享維持身材秘訣，「9個字，發現問題、找方法解決。」

人類生理機能退化是大自然不變法則，但蕭薔顯然受眷顧，她自豪至今沒有一根白髮、沒有老花眼，也沒有骨質疏鬆問題，被問到是否「怕老」？她自信道：「不存在的ˇ東西，為什麼要怕。」對於被說「妖精」，她也不在意：「我已經是了。」

關於凍齡，蕭薔認為可能因生活作息正常，加上運動、少看3Ｃ產品有關，表示自己晚上8點就寢，3、4點就起床，會花「1小時」抄佛經、練書法、蒔花養卉等等，生活過得非常悠閒。至於「結婚」這題，她從過去到現在從不認為「結婚」會是唯一選擇，她享受單身生活、有精神伴侶（可以聊天的對象），認為這些比什麼都重要，她立刻分享：「我想到泰戈爾的一句話，把自己活成一道光，讓黑暗從光裡走出來。」

蕭薔維持30年不變的好身材，體重至今和出道時一樣。記者沈昱嘉／攝影
蕭薔維持30年不變的好身材，體重至今和出道時一樣。記者沈昱嘉／攝影

蕭薔出席活動現場揮毫。記者沈昱嘉／攝影
蕭薔出席活動現場揮毫。記者沈昱嘉／攝影

延伸閱讀

「燕尾蝶」破音翻車…梁靜茹回來了！五月天阿信這樣說

簡廷芮漂亮姊姊曝光！竟是無緣的「許太太」

Jessica真的來了！合體王心凌重現「乘風破浪」神曲

遲了5年的婚禮來了！張震嶽攜正妹嬌妻補辦婚宴

相關新聞

蕭薔「1天吃6餐」美成這樣！被叫「妖精」老化掛蛋

蕭薔擁有「台灣第一美女」封號，每回現身公開場合總令人驚豔，24日她出席保養品活動，過去她「一天只睡一小時」，但如今她顛覆...

Jessica真的來了！合體王心凌重現「乘風破浪」神曲

王心凌今晚在小巨蛋進行第2場「SUGAR HIGH」世界巡演，重現「乘風破浪（乘風破浪的姐姐第3季）」的神曲「愛你」，並...

退出演藝圈25年！61歲玉女歌手李碧華 近照曝光網驚呆

61歲的李碧華是台灣80年代的知名玉女歌手，結婚後育有一兒一女，而她也在1998年退出演藝圈，至今已25年

郭書瑤「不失禮」超炸禮服喝喜酒 驚吐：跟誰都可以睡

簡廷芮（Dewi）因電影「我的少女時代」陶敏敏一角爆紅，擁有「最美校花」封號，她在2020年前和製造業小開賴冠儒登

別哭！林宥嘉3.3萬張票賣光光 最後搶購時間出爐

林宥嘉闊別5年，將於12月15日起連續3天在小巨蛋舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」，3場3.3萬張門票今午開賣

獨／結婚5年終於辦婚禮！ 張震嶽席開90桌宴客

張震嶽2018年和小涵登記結婚，同年9月迎來兒子「小谷沐」，遲遲未補辦婚宴的兩人，終於在23日晚間於內湖席開90桌宴客，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦