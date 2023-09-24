蕭薔「1天吃6餐」美成這樣！被叫「妖精」老化掛蛋
蕭薔擁有「台灣第一美女」封號，每回現身公開場合總令人驚豔，24日她出席保養品活動，過去她「一天只睡一小時」，但如今她顛覆過去說法，「現在想睡就睡、想躺就躺，不過地板有點涼就是了。」蕭薔也分享，自己少量多餐「一天要吃6餐」，除了天生麗質外，靠練瑜伽練身材，才保有30年不變的46公斤纖細S型體態。
55歲蕭薔一襲白色斜肩開衩禮服，一頭飄逸長髮，襯托出凍齡窈窕凍齡體態，她表示天生骨架小，因此怎麼吃都不見長肉，身邊工作人員見她的身材總是「羨慕加嫉妒」，「就說自己的一隻腿就等於我的腰之類的話，然後一邊說一邊咬牙。」分享維持身材秘訣，「9個字，發現問題、找方法解決。」
人類生理機能退化是大自然不變法則，但蕭薔顯然受眷顧，她自豪至今沒有一根白髮、沒有老花眼，也沒有骨質疏鬆問題，被問到是否「怕老」？她自信道：「不存在的ˇ東西，為什麼要怕。」對於被說「妖精」，她也不在意：「我已經是了。」
關於凍齡，蕭薔認為可能因生活作息正常，加上運動、少看3Ｃ產品有關，表示自己晚上8點就寢，3、4點就起床，會花「1小時」抄佛經、練書法、蒔花養卉等等，生活過得非常悠閒。至於「結婚」這題，她從過去到現在從不認為「結婚」會是唯一選擇，她享受單身生活、有精神伴侶（可以聊天的對象），認為這些比什麼都重要，她立刻分享：「我想到泰戈爾的一句話，把自己活成一道光，讓黑暗從光裡走出來。」
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