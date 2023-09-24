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退出演藝圈25年！61歲玉女歌手李碧華 近照曝光網驚呆

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
李碧華是台灣80年代的知名玉女歌手。 圖／聯合報系資料照
李碧華是台灣80年代的知名玉女歌手。 圖／聯合報系資料照

61歲的李碧華是台灣80年代的知名玉女歌手，結婚後育有一兒一女，而她也在1998年退出演藝圈，至今已25年，日前有粉絲在臉書社團分享了她的近況，看起來很凍齡，風采不減當年。

「李碧華粉絲團」的社團中，日前網友分享李碧華8月時赴希臘的遊記，她透露趁著暑假帶兒子參加了希臘旅行團，想起學生時代拜讀希臘神話故事，對希臘的古蹟的嚮往，照片中她在古希臘的表演廳留下倩影，一身休閒裝扮，戴著墨鏡、帽子的她，看不出來像61歲，身材也保養得宜，粉絲們紛紛大讚「碧華姐都沒變，氣質美女」、「碧華姐風華依舊不減當年」、「碧華小姐還是很年輕好美哦」。

李碧華是台灣80年代的知名玉女歌手。 圖／聯合報系資料照
李碧華是台灣80年代的知名玉女歌手。 圖／聯合報系資料照

已退出演藝圈25年的李碧華近況曝光。 圖／擷自李碧華粉絲團
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