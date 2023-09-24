郭書瑤「不失禮」超炸禮服喝喜酒 驚吐：跟誰都可以睡

簡廷芮（Dewi）因電影「我的少女時代」陶敏敏一角爆紅，擁有「最美校花」封號，她在2020年前和製造業小開賴冠儒登記結婚，夫妻倆趕進度，在3年內生了1女1子後，今（24日)補辦婚禮，現場席開30桌，昔日演藝圈親朋好友現身祝福，郭書瑤大爆新娘私密事，連晨翔不但是伴郎，還是促成這段良緣的媒人。

郭書瑤穿著一襲平口低胸禮服，不搶新娘風采又能凸顯性感，堪稱「不失禮」造型，她表示，服裝是新娘指定的大地色系，有趣的是，她不若以往踩高跟鞋，禮服底下踩的是休閒鞋，被發現腳上秘密，她笑：「我又不是新娘。」說起和新娘簡廷芮的交情，表示是透過鄭茵聲而認識，第一次認識就一起去韓國玩，開玩笑：「我跟誰都可以睡。」指分配房間不因剛認識而有不適應，她還大爆料新娘怪癖：「（簡廷芮）可以4天不洗頭。」對於好姐妹在短時間內就結婚、當媽，郭書瑤說，簡廷芮是雙魚座本來就非常浪漫，當時一起出遊時，對方還隨身攜帶代表男友的公仔，走到哪拍到哪，表示一起來過，她也開心好姐妹補辦婚禮，讓大家有機會聚在一起。

連晨翔和新郎賴冠儒是國中同學，從小一起長大的好哥兒們，說起是新郎新娘媒人，他笑：「那時帶他們一起去廟拜拜，沒想到看對眼，希望他們百年好合、永浴愛河，開心在一起，健康到老。」他也稱讚好哥兒們自結婚當爸後，整個人變得很有責任感，而看到麻吉有了家庭，看看自己，連晨翔自稱單身1年多，目前還沒急著談戀愛。

郭書瑤參加簡廷芮的婚禮。記者王聰賢／攝影

連晨翔擔任伴郎。記者王聰賢／攝影

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