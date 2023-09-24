別哭！林宥嘉3.3萬張票賣光光 最後搶購時間出爐

林宥嘉闊別5年，將於12月15日起連續3天在小巨蛋舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」，3場3.3萬張門票今午開賣，10分鐘後售罄，吸引超過6萬人同時上線搶購，相當熱烈。

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」加入全新的眼光演繹，在過去的3、4年，他經歷許多人生的挑戰，回頭看自己的演唱會影像紀錄後，有感整體的視覺呈現，和自己的心境轉折不謀而合，最終發現「唯有愛能滿溢出黑洞」，愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。林宥嘉希望在每一場演唱會當中，都能與歌迷朋友們分享他這些年來的體悟，共同創造美好回憶。

他獲知賣光相當開心，也分享歌迷朋友們的暖心舉動，原來在演唱會訊息公布之後，許多歌迷透過社群串聯揪團一起買票，其中有位歌迷不小心「錯頻」，誤將揪團訊息傳到了林宥嘉的官方帳號，讓他印象深刻，開心表示：「希望所有一起參與idol的朋友們，都可以盡興，看到心中覺得值回票價的演唱會。」門票於今天下午2點進行最後釋票，請洽KKTIX售票系統、全家FamiPort。

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