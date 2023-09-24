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獨／結婚5年終於辦婚禮！ 張震嶽席開90桌宴客

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
張震嶽補辦婚禮。圖／摘自IG
張震嶽補辦婚禮。圖／摘自IG

張震嶽2018年和小涵登記結婚，同年9月迎來兒子「小谷沐」，遲遲未補辦婚宴的兩人，終於在23日晚間於內湖大直典華席開90桌宴客，本色音樂的藝人皆到場，包含頑童MJ116還有呆寶靜也特地從大陸飛回台灣參加，現場相當熱鬧。

張震嶽和老婆交往逾7年，2018年結婚生下1子，他曾透露過年不斷被長輩「提醒」，為不讓長輩操煩會舉辦婚禮，當時喊話，到時包遊覽車讓雙方長輩從部落到現場，從早到晚狂歡，婚宴後還要舉辦After Party，直說：「直接辦場大的！」

果不其然，昨晚席開90桌，不少圈內藝人好友都到場、熱狗、蘇慧倫、A-Lin等皆現身，「兄弟本色」直接合體，而日前新歌受到「引用」風波影響的熱狗也帶著一家人出席，心情未受影響。

現場背板用藍色燈光營造海島風，很有張震嶽的風格，婚禮上還有原住民小朋友載歌載舞表演，且婚禮一結束，一群人更直接續攤，兌現張震嶽先前說的「辦大的」約定。

對於其他詳細內容，本色音樂也表示，因為是私人聚會，來的都是親人跟好朋友，所以其他內容就不方便透露。不過從友人的社群發文可見，張震嶽戴著黑框眼鏡，一身黑西裝，牽著老婆踏上婚宴舞台上，老婆的好身材也盡現。

而金寶三（張皓明）在臉書發文：「昨天很開心阿嶽結婚了，他是一個樂於分享生活及很大方善良的朋友，也是一個對朋友非常非常好的人，祝福我的好朋友阿嶽sawu，百年好合，長長久久，天天開心！」他也表示自己喝得很開心，也見到好多的老朋友。

其實，張震嶽先前接受訪問時透露自己屬於話不多的父親，透露偶爾會疊字裝可愛一下，笑說「只會說喝ㄋㄟ ㄋㄟ，其他都正常講 。」他計劃再生一個女兒湊個好字，直說：「下一個生女生的話就完整了。」

張震嶽補辦婚禮。圖／摘自IG
張震嶽補辦婚禮。圖／摘自IG

張震嶽補辦婚禮。圖／摘自臉書
張震嶽補辦婚禮。圖／摘自臉書

張震嶽補辦婚禮。圖／摘自臉書
張震嶽補辦婚禮。圖／摘自臉書

張震嶽補辦婚禮。圖／摘自臉書
張震嶽補辦婚禮。圖／摘自臉書

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