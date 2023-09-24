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「燕尾蝶」破音翻車…梁靜茹回來了！五月天阿信這樣說

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
梁靜茹「當我們談論愛情」巡演近來移師大陸。圖／摘自臉書
梁靜茹「當我們談論愛情」巡演近來移師大陸。圖／摘自臉書

梁靜茹「當我們談論愛情」巡演近來移師大陸，日前某場演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足，車禍現場流出後驚呆網友，事後她自嘲很想跳河，喊話「下次會更好」。昨晚她在大陸大連開唱，無所畏懼再度演唱「燕尾蝶」，果真找回昔日水準，網讚爆「破繭成蝶」。

梁靜茹上次在副歌時高音唱不上去，粉絲直言「太慘了、像是快斷氣」，但另一派網友則是力挺到底，認為梁靜茹應該是唱到動情，「至少說明是真唱！」影片遭到瘋傳之後，梁靜茹在IG限時動態上解釋：「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好，補補身子，好好補補身子。」還說：「謝謝關心，加強練習。」

而梁靜茹跟五月天是昔日同門，且跟貝斯手瑪莎傳過緋聞，感情不在話下，身為「燕尾蝶」的詞曲創作者，五月天主唱阿信昨晚開唱時隔空給予鼓勵，表示：「剛剛看到有人開玩笑說要點靜茹的歌，五月天真的很多歌不是很好唱，像我寫的『燕尾蝶』或者是怪獸寫的「親親』，可是靜茹一直以來其實唱得都很棒。」

阿信更說：「那我覺得就是有時候一個歌手在感冒的時候失去了自己的聲音，那種感覺其實真的自己也不開心，最不開心的地方就是會覺得沒有辦法獻出自己最好的一面。」不只替梁靜茹緩頰，阿信也在台上喊話：「我們在這邊希望靜茹趕快感冒痊癒，大家再聽到她像天籟一樣的聲音，希望最美的『燕尾蝶』再度破繭而出。」歷經約1周的休息，梁靜茹昨晚登台演唱「燕尾蝶」時不再破音，以完美表現征服酸民。

梁靜茹日前演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足。圖／摘自臉書
梁靜茹日前演唱「燕尾蝶」時明顯破音、氣不足。圖／摘自臉書

五月天阿信隔空替梁靜茹打氣。圖／摘自臉書
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