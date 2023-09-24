王心凌今晚演唱會嘉賓 網瘋傳是這位「韓國大咖女神」
王心凌「Sugar High世界巡迴演唱會」23日及24日一連兩天在台北小巨蛋開唱，而24日的演唱會嘉賓則被爆出邀來韓國大咖女神Jessica（鄭秀妍），而Jessica也已經抵台準備中。
「追星高手 TAXI」粉專深夜發文曝「Jessica已來台」，底下就有網友留言問「王心凌？」，而追星高手 TAXI一字回應「嗯」，頓時讓其他網友激動起來「明天王心凌嘉賓是她欸」、「她來當王心凌嘉賓」，王心凌與Jessica去年參加「乘風破浪」第三季，兩人因此結為好友，而且據「三立新聞網」報導，王心凌之前在演唱會記者會上就提到邀請來的嘉賓會讓大家驚喜，也給出線索是名女生，因此現在網傳是Jessica，讓粉絲都很激動。
更多推薦
▪BLACKPINK崩壞照流出 粉絲道歉「這樣還是好可愛」
▪蔡詩萍18歲女兒「入學早稻田」 高顏值網狂讚
▪太誇張！「蜘蛛人」湯姆霍蘭德變成A片主角 竟是AI偽造
▪戀情依然甜蜜 基努李維女友大讚：他給我很多啟發！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言