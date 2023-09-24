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王心凌今晚演唱會嘉賓 網瘋傳是這位「韓國大咖女神」

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王心凌今晚演唱會嘉賓 網瘋傳是這位「韓國大咖女神」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
王心凌以粉紅色造型開唱。圖／天晴娛樂提供
王心凌以粉紅色造型開唱。圖／天晴娛樂提供

王心凌「Sugar High世界巡迴演唱會」23日及24日一連兩天在台北小巨蛋開唱，而24日的演唱會嘉賓則被爆出邀來韓國大咖女神Jessica鄭秀妍），而Jessica也已經抵台準備中。

「追星高手 TAXI」粉專深夜發文曝「Jessica已來台」，底下就有網友留言問「王心凌？」，而追星高手 TAXI一字回應「嗯」，頓時讓其他網友激動起來「明天王心凌嘉賓是她欸」、「她來當王心凌嘉賓」，王心凌與Jessica去年參加「乘風破浪」第三季，兩人因此結為好友，而且據「三立新聞網」報導，王心凌之前在演唱會記者會上就提到邀請來的嘉賓會讓大家驚喜，也給出線索是名女生，因此現在網傳是Jessica，讓粉絲都很激動。

王心凌與Jessica因參加「乘風破浪」第三季結為好友。 圖／擷自臉書
王心凌與Jessica因參加「乘風破浪」第三季結為好友。 圖／擷自臉書

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