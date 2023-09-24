被爆「強吻傑尼斯師弟」 瀧澤秀明親上火線痛斥：媒體不實報導
從傑尼斯事務所出身的瀧澤秀明，如今已自立門戶成立TOBE事務所，旗下藝人大都是前傑尼斯的師兄弟們，不過22日他被控強迫別人接吻，而他親上火線否認。
平本淳是傑尼斯性侵問題被害者協會的成員，他接受「女性SEVEN」訪問時，透露收到某位被害者投訴瀧澤秀明強迫別人接吻。「瀧澤秀明很喜歡接吻，而我也被強迫親親了。」隨後瀧澤秀明透過律師回應強調，「毫無事實根據，這樣的內容明顯有損本公司及瀧澤的名譽和信用」。
23日瀧澤秀明更在X上貼文表示為了保護公司和自己的名譽，所以特地發文澄清，貼文會在過了一段時間後刪除，接著就指出媒體報導他強迫別人接吻的新聞是不實內容，裡面所描述的時間點根本就是扭曲的，這樣的新聞內容會誤導很多人，尤其是對孩子的教育不好，報導與事實不符的內容是不應該做的事，希望今後不要再發布與事實不符的資訊。
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