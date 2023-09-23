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抓包妹妹開房間氣炸！簡嫚書嘆：愛情來了擋不住

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
簡嫚書(左)抓包妹妹和樂團成員開房氣炸。圖／時創影業提供
簡嫚書(左)抓包妹妹和樂團成員開房氣炸。圖／時創影業提供

簡嫚書在「沒有你依然燦爛」中姊代母職照料妹妹，發現妹妹跟樂團成員的男友開房時嚴格訓斥，戲外有兩個女兒的她說，因為小孩還小，還感受不到她們叛逆的感覺，「我不能確定自己會變成什麼類型的媽媽，但應該也不至於成為虎媽。這種事無法管吧，愛情來了誰也擋不住吧，但我會教他們怎麼保護、重視自己的身體。」

簡嫚書飾演的「江以晴」命運多舛，她在父母逝世後，輟學接手經營家中的文具店；和高中同學交往多年，卻在結婚當天成了寡婦；失去丈夫後，因為經濟壓力帶著妹妹和亡夫的父母一起生活。對於江以晴一肩扛的性格，簡嫚書說：「很認命又負責任的一個人，我尊敬她。」

除了有要管教「大小孩」的簡嫚書，還有必須長時間和幼稚園小朋友相處的孫可芳。孫可芳透露，以前就曾到幼稚園教小朋友，對於和小孩相處的「撇步」，她說：「把自己的心智年齡降到跟他們一樣，就會有話聊。」一場戲拍攝時因正逢下雨，她和小童星等戲過程中一路聊天，聊到劇組人員都嘖嘖稱奇，讚她對小孩有一套。她則說：「我是可以和小孩打成一片，但不會教。」

「沒有你依然燦爛」每週日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV一次上架2集，每週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+正式上線播出。

簡嫚書(右)為調查亡夫死因接近紀培慧。圖／時創影業提供
簡嫚書(右)為調查亡夫死因接近紀培慧。圖／時創影業提供
陳詩穎劇中飾演簡嫚書妹妹性格叛逆。圖／時創影業提供
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