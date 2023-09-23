太狂了！瑞瑪席丹合體劉德華 親揭天王超親民暖舉
寧浩導演執導喜劇「紅毯先生」，由影帝「華仔」劉德華擔綱，該電影除在今年多倫多國際電影節首映，劉德華更以華人第一人的頭銜獲頒本年度多倫多電影節「特別貢獻獎」，該片也將在釜山國際電影節擔任本屆閉幕片。混血女星瑞瑪席丹在片中也有與劉德華對戲，該片被選為10月3日開幕的釜山影展的閉幕片。瑞瑪席丹當然也想要飛去參加釜山影展，但因為檔期關係，目前還在協調安排中。
「紅毯先生」描述香港天王巨星劉偉馳（劉德華 飾）從影四十年，一直渴望得影帝，他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作拍攝農村題材影片，從而在電影節贏得國際聲譽。為此，劉偉馳深入農村體驗生活，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇。
瑞瑪席丹表示，在消息釋出後也十分高興，非常慶幸自己能夠與如此優秀的劇組及演員們一同完成這部作品，同時非常感激拍攝時劉德華還有所有劇組的照顧，讓她可以更快投入角色。瑞瑪席丹表示：「自己在戲劇的表演上還有進步的空間，但依舊會努力融入未來可能會演出的角色中，將故事蘊含的寓意更生動的傳遞給所有觀眾。」
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