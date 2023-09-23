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直擊／波多野結衣相隔5年來台 自爆當媽 「他很黏我」
日本兩大AV女神波多野結衣、大槻響相隔5年再度來台，今（23）日出席財團法人流浪動物之家基金會舉辦的公益活動，赴台北市動物之家與流浪動物互動，人美心美，相當動人，兩人此次來台舉辦的15周年粉絲見面會，部分收益將會捐贈給流浪動物。波多野結衣自爆有養一隻6歲的狗「Gumi」，「我們家的狗狗很乖巧，雖然是去任何人都不認識的寵物旅館住，但還是會一直翻肚逗大家笑，回到家也不會跟我鬧脾氣，因為我是媽媽，她很黏我」
波多野結衣並透露每天上床睡覺，都會抱著Gumi睡覺，也提到現場的狗狗很可愛，很有活力，我而被問到是否有想要養其他的寵物？大槻響的父母家則養了6隻貓，「我都是收養流浪貓，我從小就接觸貓，一直想要養狗，波多野小姐也會跟我分享養狗的一些經驗」。
波多野結衣、大槻響已有多次合作，出道15周年，也已認識了12、13年，更感謝彼此都一直互相扶持，波多野結衣更告白：「小響的存在對我意義很大，一路走過來也非常過一些事情，但我覺得有小響的陪伴、粉絲的應援，也支持我繼續下去。」
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