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臉上喜悅藏不住！宋仲基升格當爸感想全說了
宋仲基22日出席新片「禍亂」試映會，首度公開分享當爸的心情。他表示收到各界的祝福，終於有機會向大家致謝。因為是第一次當爸，他和太太凱蒂都是新手爸媽，「不知道孩子會長得這麼快」，期待兒子長大後可以看看爸爸演出的電影。
因為和弄璋之喜截然不同，「禍亂」劇情涉及暴力、虐待等題材，韓媒好奇宋仲基會不會因為新片的題材感到負擔。宋仲基馬上回答不會，反而很開心可以在這段期間帶給觀眾好作品。
現在每天看著孩子一點一滴成長，除了感嘆小孩長大速度超乎想像，宋仲基也產生了「我要成為更好的人」的想法。而「禍亂」是他首次擔任製作人並且無酬演出的電影，成功入圍坎城影展「一種注目」單元，日前宋仲基才從坎城回韓，為宣傳電影不遺餘力。
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