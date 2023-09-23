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打雷又降雨怕再度爆炸！明揚廠區傳有禁水物質 消防搜救暫停

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只差1秒！女模親弟「是屏東爆炸工廠員工」 驚恐逃死劫

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
男星楊昇達的女模妻子若綺表示親弟工作的地方正巧位於明揚國際公司。 圖／截自臉書
男星楊昇達的女模妻子若綺表示親弟工作的地方正巧位於明揚國際公司。 圖／截自臉書

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員持續搜救，早上找到兩名公司員工，皆已無呼吸心跳。女模若綺胞弟正巧是該工廠員工，她昨天得知爆炸事故後，緊急打電話給弟弟確認安全。

男星楊昇達的女模妻子若綺昨（22日）在臉書發文，表示昨天看到工廠爆炸新聞後，突然接到朋友來電詢問弟弟的狀況，後來才驚覺弟弟上班的地方正是失火的工廠。她嚇得趕緊打電話向弟弟確認安全，「第一秒…腦中閃過好幾個念頭，拜託，他這麼愛加班這麼愛賺錢的，拜託不要！」幸好弟弟隨後接起電話，

若綺聽到弟弟接起電話後瞬間淚崩，弟弟透露爆炸當天上晚班，人正要進工廠，「真的差一秒…」，但卻表示同事們情況不好，「我跪地，拜託拜託平安沒事，集氣為屏東受傷的朋友祈禱，拜託拜託，趕緊找到人。」

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