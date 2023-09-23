只差1秒！女模親弟「是屏東爆炸工廠員工」 驚恐逃死劫

屏東科技園區明揚國際公司大火，一共造成4死6失蹤102人受輕重傷，今天上午消防人員持續搜救，早上找到兩名公司員工，皆已無呼吸心跳。女模若綺胞弟正巧是該工廠員工，她昨天得知爆炸事故後，緊急打電話給弟弟確認安全。

男星楊昇達的女模妻子若綺昨（22日）在臉書發文，表示昨天看到工廠爆炸新聞後，突然接到朋友來電詢問弟弟的狀況，後來才驚覺弟弟上班的地方正是失火的工廠。她嚇得趕緊打電話向弟弟確認安全，「第一秒…腦中閃過好幾個念頭，拜託，他這麼愛加班這麼愛賺錢的，拜託不要！」幸好弟弟隨後接起電話，

若綺聽到弟弟接起電話後瞬間淚崩，弟弟透露爆炸當天上晚班，人正要進工廠，「真的差一秒…」，但卻表示同事們情況不好，「我跪地，拜託拜託平安沒事，集氣為屏東受傷的朋友祈禱，拜託拜託，趕緊找到人。」

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