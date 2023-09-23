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吳淡如曝「分到最貴重家產」內幕 網揭「它」真實身分

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
吳淡如談起當年分到的吳家三樣家產，其中一樣被她視為「聚寶盆」。 圖/截自吳淡如臉書
吳淡如談起當年分到的吳家三樣家產，其中一樣被她視為「聚寶盆」。 圖/截自吳淡如臉書

知名作家、主持人吳淡如常在社群平台分享投資理財心得，昨（22）日分享自己分到的家產，開心表示自己分到的三樣東西不僅有特別的意義，她還自爆父親甚至稱：「妳分走了我們家最貴重的家產！」

吳淡如昨天在臉書發文，透露幾年前母親去世後，父親就問她要什麼家產，當時她拿了爺爺的骨董書桌、祖母的裁縫機，以及爺爺友人日據時代結束送給他的花盆，父親還稱花盆為「聚寶盆」，並告訴她：「妳分走了我們家最貴重的家產！那是一個無價的聚寶盆喔。」

吳淡如後來才發現自己當初選這三樣物品的原因，小書桌代表求知，縫紉機則代表祖母的精神，「那個聚寶盆，可能還真的是聚寶盆，從它來到我家之後，的確也沒窮乏過。感覺自己在投資或商業判斷上好像也變聰明了呢。」更直言比起萬貫家財，這才是我要的東西。

發文一出，許多網友都相當好奇吳淡如提到的「聚寶盆」，其中有網友循線發現，這個「聚寶盆」疑似是早年埋在地底的濾水器，吳淡如看完恍然大悟說：「謝謝你，真有學問，不然我還一直想為什麼下面一個洞」，更自爆出水口早就被她堵起來了。

吳淡如談起當年分到的吳家三樣家產，其中一樣被她視為「聚寶盆」。 圖/截自吳淡如臉書
吳淡如談起當年分到的吳家三樣家產，其中一樣被她視為「聚寶盆」。 圖/截自吳淡如臉書

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