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賴佩霞辭演《蘑菇》挨轟！首揭背後原因「為了2300萬的人民」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。圖／摘自臉書
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。圖／摘自臉書

藝人賴佩霞受邀成為鴻海創辦人郭台銘的副手搭擋，一起連署要參選正副總統，21日賴佩霞接受媒體人羅友志《友話直說》專訪，訪談中除了提到在楊照的牽線下促成郭配，更首度透露辭演舞台劇《蘑菇》的原因。

賴佩霞14日宣布成為總統候選人郭台銘的副手，隨後便以「體力無法負荷」為由辭演11月要演出的舞台劇《蘑菇》，結果造成整齣劇都取消演出，罵聲不斷。對此，她21日參加名嘴羅友志《友話直說》採訪時透露心聲，直言自己是個不輕言放棄的人，「《蘑菇》是個好戲，我當然希望好戲被大家看到，我其實當下在做這個選擇，我為的是2300萬的人民」。

賴佩霞坦言，《蘑菇》中有高達90%的母子戲，由於戲中需要細膩互動，雖然造成困擾很自責，但她更希望投入政治這個領域，在往後說話有影響力時替劇團發聲、讓劇組人員走更好的工作環境。羅友志好奇問：「會不會擔心被說，為了2,300萬人犧牲了《蘑菇》的人？」該段訪問原先因直播時間到而中斷，隨後賴佩霞便仔細回應該問題。

賴佩霞在影片中表示：「我要比較明確知道一點，『犧牲是什麼意思？』」她直言，自己很自責，而整個劇組包括她也都相當難過，因為這齣戲沒有好的機會讓它可以完全呈現，但她認為這齣戲它在「待續中」，並相信這齣戲再出現的時候，一定會是非常好的一齣戲。

此外，公視原先預計10月底播出《人選之人》，如今可能造成影響，對此賴佩霞則表示：「我們都知道人選之人他們花了很多心思，希望可以播出」。

賴佩霞接受媒體人羅友志《友話直說》專訪 圖／截自youtube
賴佩霞接受媒體人羅友志《友話直說》專訪 圖／截自youtube

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