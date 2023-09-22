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曾睡IKEA惹議 李興文公開告白兒子「我對他嘔心瀝血」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
李興文、導演廖士涵、張庭瑚私下感情好。圖／華影提供
李興文、導演廖士涵、張庭瑚私下感情好。圖／華影提供

李興文張庭瑚主演「粽邪3：鬼門開」上映迄今屢獲佳績，以7500萬的票房穩坐今年國片亞軍，導演廖士涵今日帶著片中的父子檔李興文、張庭瑚出席，李興文的兒子李堉睿過去曾因睡在IKEA，還拍片鬧出風波，被問到兒子們有支持本片嗎？李興文誇讚兒子有花錢去看，還笑說：「他們都說好看啊！突然感覺現在比較尊重我，神通廣大！」張庭瑚在旁問：「你兒子會不會吃醋啊！」李興文則說：「我對他們嘔心瀝血耶。」

李興文在拍完「粽邪3：鬼門開」後，先前前往馬來西亞工作時，竟意外看見了舍利子：「我一開始許願我能看見舍利子，沒想到就真的讓我看見，當時我才相信，這世界上真的有些不可思議的事情。」李興文另外表示，自己在跑映後時，有影迷帶著栩栩如生的泰國守護神「古曼麗」進戲院看電影，讓李興文直呼「長的好真實，難怪我看那個娃娃時感覺會笑，我到現在都還毛毛的！」，隨後便表示「但舍利子有把我靈魂洗淨！通體舒暢」

張庭瑚目前正在錄製外景料理實境節目「拜託了！廚神」，對於廚藝小有心得，也一直在準備開店，「我一直都有開餐廳的計畫，覺得很開心可以跟很多名廚去學習，我自己希望以『私廚』為主」，李興文過去曾開過餐廳，也開心給出建議：「多準備一些素食！因為台灣有13%的人口吃素！」張庭瑚也透露，開拍前導演揪自己吃素，吃到上映為止，如今果然開出好成績。

導演廖士涵拍攝「粽邪」系列，票房節節高升，他說「粽邪4」目前還沒頭緒，但已有初步計畫，還沒開始想劇本，而他明年初則有個與社會犯罪有關的電影開拍，「我劇本還在弄，那是一個很轟動的新聞改編，跟史上最高的國賠案有關。」電影目前熱映中。

李興文開心「粽邪3」票房熱賣。圖／華影提供
李興文開心「粽邪3」票房熱賣。圖／華影提供
李興文（左）、張庭瑚「粽邪3：鬼門開」父子合體。圖／華影提供
李興文（左）、張庭瑚「粽邪3：鬼門開」父子合體。圖／華影提供
李興文（左）、張庭瑚「粽邪3：鬼門開」父子合體。圖／華影提供
李興文（左）、張庭瑚「粽邪3：鬼門開」父子合體。圖／華影提供

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