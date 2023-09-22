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劉冠廷剛求婚成功 自爆仍是「無殼蝸牛」公開新目標

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
劉冠廷和白潤音在「老狐狸」懷抱買房子的共同夢想。圖／華映提供
劉冠廷和白潤音在「老狐狸」懷抱買房子的共同夢想。圖／華映提供

侯孝賢監製、劉冠廷主演的新作「老狐狸」今（22日）釋出首支前導預告，劉冠廷和白潤音輪番上演洗澡戲，沒穿衣服就開門大喊「關瓦斯」！片中他們父子倆省吃儉用只為買房，是至今台灣社會依然有高度共鳴的人生課題。劉冠廷現實中雖已求婚，但他坦言自己仍在租屋，又因不少家具都是房東的，「冷氣壞掉房東也是換二手的，打開會有一陣酸味」，所以他努力打拚希望早日買房。

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首支前導預告揭示電影的背景重點：「2023台灣薪水跟不上房價的成長，『有房』成為年輕人的幻想，希望回到1989美好年代。」《老狐狸》故事發生的1989年是台灣股市狂飆創下歷史高點的年代，白潤音飾演的廖界，與劉冠廷飾演的父親廖泰來相依為命，他們長久的期盼就是脫離無殼蝸牛。當身穿套裝的劉奕兒出現家門口報喜，父子倆不停興奮嚷嚷：「我們要買房子了！」

該片劇情緊扣著普世關心的購屋議題，無論故事中的1989年，或34年後的現今都是如此。對於買房子，劉冠廷透露：「剛出社會時是根本想都不敢想，只能偶爾買彩券，夢想著有一天中頭獎我就可以！」關於個人省錢經驗，劉冠廷舉例騎機車要加油，「以前有比較過加油到底要加金額？還是公升？去比較看哪個划算。還有大學時，會拿大的寶特瓶在學校裝水回去。吃自助餐因為是秤重的，所以都會把水分瀝乾一點。」

電影「老狐狸」故事發生在1989年全民皆股的年代，小男孩廖界與父親廖泰來相依為命，他們相信人性本善，沒發現世界正在改變。股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富，有人意識到現實殘酷；單純老實的廖界父子屬於後者。不料，他們碰上了聰明狡猾的「老狐狸」，命運道路可能截然不同。財富與良心兩條岔路，該怎麼選？該片將於11月24日全台上映。

劉冠廷和白潤音在「老狐狸」懷抱買房子的共同夢想。圖／華映提供
劉冠廷和白潤音在「老狐狸」懷抱買房子的共同夢想。圖／華映提供

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