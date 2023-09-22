李昂博愛座風波喊話匿名者踹共 反駁自言自語：我一向說話直接
作家李昂近因發文批年輕人不讓博愛座引爆爭議，她稱當時詢問對方遭拒還被白眼，但今傳出有同車乘客爆料李昂是自言自語，並非告知身體不舒服希望讓座。隨後遭李昂批白眼的女網友也回應了，稱平時臉比較臭，但她並沒有刻意白眼，只是看著對方，若對方誤解，她也只能說無奈說抱歉。
相關新聞：李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」
李昂今（22）日下午發文再回應博愛座讓座風波，寫下：「匿名者說是當事人，歡迎站出來。面對面，不要躲在網路匿名後面。看過我上電視的人都知道我一向說話的直接方式。 我像一個會喃喃自語的人嗎？ 哈哈哈！ 連這樣的功課都沒做 。要出來 ，也要加把勁作功課。」
相關新聞：金鐘司儀談「李昂博愛座」爭議：是博愛還是座 描述一畫面寫實引共鳴
而李昂昨（21）晚突曬出急診照表示身體不適，本寫下「不想再回應」，面對今日有網友爆料，她再發聲，反駁「自言自語的說法」，並喊話匿名者出來面對面，表示身體仍不舒服，本不想多談，但因事關重大，所以再回應。
更多推薦
▪沒人認出來！「野生蔡依林」擠人群拍熊貓 畫面曝光
▪演員尪22歲驟逝 女星青木菜花墳前思亡夫吐心境
▪結婚5年沒有登記！本土女星愛兒赴新加坡就學遭拒
▪舒淇曬海邊美照 側面「緊緻紙片腰」藏不住！
▪女星誤傳謎片進家族公司群組 隔天驚覺20多人已讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言