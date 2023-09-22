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李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

李昂博愛座風波喊話匿名者踹共 反駁自言自語：我一向說話直接

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
作家李昂。 圖／截自facebook／李昂
作家李昂。 圖／截自facebook／李昂

作家李昂近因發文批年輕人不讓博愛座引爆爭議，她稱當時詢問對方遭拒還被白眼，但今傳出有同車乘客爆料李昂是自言自語，並非告知身體不舒服希望讓座。隨後遭李昂批白眼的女網友也回應了，稱平時臉比較臭，但她並沒有刻意白眼，只是看著對方，若對方誤解，她也只能說無奈說抱歉。

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李昂今（22）日下午發文再回應博愛座讓座風波，寫下：「匿名者說是當事人，歡迎站出來。面對面，不要躲在網路匿名後面。看過我上電視的人都知道我一向說話的直接方式。 我像一個會喃喃自語的人嗎？ 哈哈哈！ 連這樣的功課都沒做 。要出來 ，也要加把勁作功課。」

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而李昂昨（21）晚突曬出急診照表示身體不適，本寫下「不想再回應」，面對今日有網友爆料，她再發聲，反駁「自言自語的說法」，並喊話匿名者出來面對面，表示身體仍不舒服，本不想多談，但因事關重大，所以再回應。

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