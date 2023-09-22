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國寶會國寶！楊麗花天王親臨同框舞后曹金鈴

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
楊麗花(右)、曹金鈴出席曹金鈴舞動人生回顧展。記者沈昱嘉／攝影
楊麗花(右)、曹金鈴出席曹金鈴舞動人生回顧展。記者沈昱嘉／攝影

國寶級舞蹈家曹金鈴22日在中正紀念堂一樓藝廊舉辦「圓夢成真：曹金鈴舞動人生回顧展」，甫開幕就吸引大批參觀人潮。今天開幕記者會上，另一位國寶「歌仔戲天王」楊麗花到場獻花，親自為相識多年的曹金鈴送上祝福。

曹金鈴感動分享，舞蹈是她一輩子的志業，展場中有平面作品、立體作品、裝置藝術和互動展區，每一張照片都是她的人生光點。曹金鈴說：「像是旗袍的照片，那些全是媽媽留下的旗袍，穿上它讓我回想起和媽媽之間的回憶，對我而言這代表了世代的傳承和思念媽媽的心情。」

等這次展覽結束後，曹金鈴將啟動城市巡迴計畫到各地展出，把展覽的意義傳送到更多城市，並將這些照片結集成冊出書，將所得捐贈公益。楊麗花聽聞這場展覽背後的意義深感認同，義氣親臨記者會相挺。她們「國寶會國寶」，彼此惺惺相惜，難忘1970年代透過「群星會」、「台視歌仔戲」相識至今。

曹金鈴的姪孫女曹晶晶今在記者會上負責開場表演，她參與「未來少女」表現亮眼，曹金鈴驕傲直誇：「曹晶晶跟我相差60歲，在舞蹈方面非常有天份，真的是找到傳人，也希望舞蹈可以成為曹晶晶一輩子的祝福。」

曹金鈴用自身的故事寫歷史並成為善的種子，將愛傳遞出去。並用自身的例子與大家分享，每天透過10分鐘的舒展操中重新與身體對話，只要願意動起來大家都可以告別僵硬，讓人生多彩多姿。

「圓夢成真：曹金鈴舞動人生回顧展」

展出時間:9/22-10/3

地點:中正紀念堂一樓畫廊

※免費參觀 歡迎民眾踴躍參與

楊麗花(右)、曹金鈴出席曹金鈴舞動人生回顧展。記者沈昱嘉／攝影
楊麗花(右)、曹金鈴出席曹金鈴舞動人生回顧展。記者沈昱嘉／攝影

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