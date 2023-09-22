快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

李昂抱怨年輕人不讓座！女星揭日本老人「不坐博愛座」原因

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
歐陽靖分享日本人對於博愛座的觀念。 圖/截自臉書
歐陽靖分享日本人對於博愛座的觀念。 圖/截自臉書

近年來博愛座衝突頻傳，近日再度引起討論！作家李昂在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座、還遭白眼，並問台北市長蔣萬安有什麼看法，引發熱議。對此，曾居住日本的女星歐陽靖也分享日本人對於博愛座的觀念，表示其實很多日本年長者不會占著博愛座。

歐陽靖今天在臉書發文，透露過去曾居住在日本當地，她也分享當地人搭大眾交通工具的一些觀念，表示在日本常看到很多年長者占著，「不是日本人不敬老啊！而是那些老人覺得自己不需要坐下！」，直言日本人對於博愛座的觀念是「長輩覺得自己夠硬朗，如果不坐下也不會有危險性，所以拒絕別人的讓座。」

此外，歐陽靖也補充在日本坐電車看到公告「站在或坐在博愛座附近的人要關閉手機電源。」其背後的用意其實是「有些手機的電磁波會影響到心律控制儀器！（博愛座上可能坐著動過心臟手術的人）」。最後，她再次強調「再重申一次，博愛座不是給人『休息』的，是留給『不坐下會有危險』的人。」

相關新聞

李昂抱怨年輕人不讓座！女星揭日本老人「不坐博愛座」原因

近年來博愛座衝突頻傳，近日再度引起討論！作家李昂在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座、還遭白眼，並問台北市長蔣萬安有什麼看法，引發熱議。對此，曾居住日本的女星歐陽靖也發表看法，直言博愛座本應是給「不坐下會有危險」的人。

榨乾鍾鎮濤家產！「香港敗家女」60歲章小蕙驚人近況曝

阿B鍾鎮濤前妻章小蕙，離婚後不久鍾鎮濤就宣布破產，因遭到指控揮霍無度，有香港第一敗金女、敗家名媛封號，她離婚後和富商陳曜...

賴佩霞宣布成郭台銘副手 女兒謝沛恩首發聲力挺：我好為妳驕傲

60歲資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘的副手，真實版「人選之人-造浪者」上演，14日記者會上，她直言事前2個女兒謝沛恩、媳婦隋棠都不知情。事隔8天，謝沛恩今天一早首度在社群平台發文，隔空力挺媽媽

「最美艷星」鄭艷麗自爆再度入院 絕望嘆：已經住好久

52歲的香港昔日豔星鄭艷麗，過去因為到速食店當清潔工登上新聞版面，2020年還罹患了厭食症，一度到加護病房。她日前更新近...

李妍瑾未婚夫爆「被徵召」總統大選幕僚 傳男方背景超驚人

女星李妍瑾本月9日剛被男友「小人物」求婚，當時她曾透露男方身分是珠寶鑑定師。今（22）日有媒體報導，她的未婚夫被徵召成總統大選幕僚，對此她也出面回應。

「三個傻瓜」男星驚傳自宅廚房意外離世 洋妻心痛崩潰

寶萊塢電影「三個傻瓜」多年以來一直是許多影迷心中經典，在片中飾演圖書館員的阿克希爾米斯拉（Akhil Mishra）與3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦