李昂抱怨年輕人不讓座！女星揭日本老人「不坐博愛座」原因

近年來博愛座衝突頻傳，近日再度引起討論！作家李昂在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座、還遭白眼，並問台北市長蔣萬安有什麼看法，引發熱議。對此，曾居住日本的女星歐陽靖也分享日本人對於博愛座的觀念，表示其實很多日本年長者不會占著博愛座。

歐陽靖今天在臉書發文，透露過去曾居住在日本當地，她也分享當地人搭大眾交通工具的一些觀念，表示在日本常看到很多年長者占著，「不是日本人不敬老啊！而是那些老人覺得自己不需要坐下！」，直言日本人對於博愛座的觀念是「長輩覺得自己夠硬朗，如果不坐下也不會有危險性，所以拒絕別人的讓座。」

此外，歐陽靖也補充在日本坐電車看到公告「站在或坐在博愛座附近的人要關閉手機電源。」其背後的用意其實是「有些手機的電磁波會影響到心律控制儀器！（博愛座上可能坐著動過心臟手術的人）」。最後，她再次強調「再重申一次，博愛座不是給人『休息』的，是留給『不坐下會有危險』的人。」

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