榨乾鍾鎮濤家產！「香港敗家女」60歲章小蕙驚人近況曝
阿B鍾鎮濤前妻章小蕙，離婚後不久鍾鎮濤就宣布破產，因遭到指控揮霍無度，有香港第一敗金女、敗家名媛封號，她離婚後和富商陳曜旻爆出不倫，陳曜旻和她分手後也沒好下場，讓章小蕙因此成為頭號拜金女，她之後轉到大陸發展，帶貨事業經營得有聲有色，日前還受邀出席米蘭時裝週，和孫怡、張柏芝還有朱珠等女明星同框，60歲的她看起來並無歲月痕跡，引起媒體注意。
章小蕙這次她是以Brunello Cucinell品牌好友身分獲邀參加活動，更以VIP身分觀賞PRADA 2024春夏服裝大秀，現年60歲的她看起來十分凍齡，還同框張柏芝，坐在第一排，整體狀態還是相當不錯。
近年來將重心轉向大陸的章小蕙，將自己的時尚興趣與事業結合，不僅成為雜誌專欄作家，還開設小紅書帳號分享「名媛風」穿搭，她最夯的一場直播交易總金額更高達5000萬人民幣（約新台幣2.2億元），晉升「帶貨女王」，時常在社群分享正能量，宛若變一個人。
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