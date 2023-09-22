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賴佩霞宣布成郭台銘副手 女兒謝沛恩首發聲力挺：我好為妳驕傲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
賴佩霞宣布成郭台銘副手，女兒謝沛恩首發聲力挺。 圖/截自臉書
賴佩霞宣布成郭台銘副手，女兒謝沛恩首發聲力挺。 圖/截自臉書

60歲資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘的副手，真實版「人選之人-造浪者」上演，14日記者會上，她直言事前2個女兒謝沛恩、媳婦隋棠都不知情。事隔8天，謝沛恩今天一早首度在社群平台發文，隔空力挺媽媽參選。

謝沛恩今天早上在IG限時動態發文，轉發賴佩霞過去上節目《友話直說》的截圖，並寫下：「So proud of you mom！（媽媽，我好為妳驕傲！）」

對於賴佩霞參選，謝沛恩上周第一時間透過經紀人表示，因昨天工作到比較晚，「她剛起來才看到手機訊息，她表示她也是看到訊息跟新聞才知道這件事，所以她需要再去了解一下什麼情況，謝謝大家關心。」隋棠的經紀人也說，要先了解一下再回覆。賴佩霞、謝沛恩母女曾與隋棠先後合作「徵婚啟事」、「愛的生存之道」，結緣後，介紹Tony給隋棠認識，因此牽起一家人緣分。

賴佩霞宣布成郭台銘副手，女兒謝沛恩首發聲力挺。 圖／截自ｉｇ
賴佩霞宣布成郭台銘副手，女兒謝沛恩首發聲力挺。 圖／截自ｉｇ

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