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李妍瑾未婚夫爆「被徵召」總統大選幕僚 傳男方背景超驚人

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李妍瑾。記者李政龍／攝影
李妍瑾。記者李政龍／攝影

女星李妍瑾本月9日剛被男友「小人物」求婚，當時她曾透露男方身分是珠寶鑑定師。今（22）日有媒體報導，她的未婚夫被徵召成總統大選幕僚，對此她也出面回應。

據《ETtoday星光雲》報導，李妍瑾未婚夫背景不凡，外傳男方擁有財經背景，且政商關係密切，因而近日被徵詢成為大選候選人幕僚。對此，李妍瑾透露近來為了準備婚事、代言工作相當忙碌；對於未婚夫被徵詢當總統候選人幕僚一事，僅表達支持對方決定，「只要不是壞事，她都可以接受」。

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