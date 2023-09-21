好萊塢「最閃夫妻檔」離婚 泰勒絲陪伴好友蘇菲

偶像組合強納斯兄弟（Jonas Brothers）二哥喬強納斯（Joe Jonas）與電視劇「冰與火之歌：權力遊戲」英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）於2019年結婚，育有2女，近日2人已經結束4年婚姻，最近蘇菲也罕見現身，在好友泰勒絲的陪伴下，在紐約吃飯被媒體捕捉。

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蘇菲與泰勒絲據聞交情不錯，泰勒絲也時常陪伴女生好友走出情傷，但有網友發現，泰勒絲在多年前也與喬強納斯交往過，當時喬強納斯還以一通27秒的電話向她分手，讓她一度陷入低潮，如今與好友蘇菲交好，喬強納斯勢必也會成為話題。

喬強納斯與蘇菲日前在IG發表聲明，證實離婚，「經過4年美好的婚姻，我們決定友好的結束我們的婚姻，關於原因有很多猜測，但實際上這是我們共同的決定，我們真誠希望所有人可以尊重我們以及我們孩子隱私的願望」。

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泰勒絲。(路透資料照片)

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