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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

李昂突曬急診照 對博愛座風波「不再回應」：想想過去怎麼說別人的

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李昂透露身體不適去急診。 圖／截自facebook／李昂
李昂透露身體不適去急診。 圖／截自facebook／李昂

交通運輸工博愛座不時爆出讓座爭議，作家李昂日前臉書批請年輕人讓座遭拒還遭白眼，不滿其態度因而發文，再引發爭議，而她文中自述有高血壓心血管問題，而最近忙拍英文紀錄片，人是真的累。今爭議風波持續燒，李昂突在臉書曬出「急診檢驗」照片，表示從昨晚就覺得不舒服，一直忍著，後來才急診。

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李昂再次表示有心血管問題，且過往曾經摔傷，近來又覺得身體疼痛，有感而發「健康當然是最重要的」。她寫下「不想再有回應」，雖未明確指出為何事，但似乎是對博愛座風波一事最後發聲。

李昂最後說道：「切記，總有一天，人總有一天有生病的時候！是人都不例外吧！再想想過去怎麼說別人的。」

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