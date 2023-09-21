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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

宮崎駿兒子不接班 「吉卜力」轉成電視台子公司

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
宮﨑駿近年深居簡出，但仍未放棄動畫電影夢。(路透資料照片)
宮﨑駿近年深居簡出，但仍未放棄動畫電影夢。(路透資料照片)

宮崎駿、鈴木敏夫打造「吉卜力工作室」曾推出無數經典動畫，日前鈴木敏夫曾表示不會刻意找接班人，然而今日竟宣布吉卜力工作室今（21日）將成為日本電視台集團的子公司，確定讓出經營權。

吉卜力製作人鈴木敏夫則表示吉卜力一直都是一邊從事創作一邊經營公司，「如今宮崎駿已82歲，我也75歲了，這個擔子太重大，所以想借助日本電視台的力量，讓我們可以埋首創作」，吉卜力工作室早於1985年就有「風之谷」在該台播映，雙方合作愉快。

日媒報導指出，日本電視台取得吉卜力的股份，成為表決權比例42.3％的最大股東，日本電視台也會派遣董事協助吉卜力經營，吉卜力則專注製作動畫電影、以及吉卜力美術館和吉卜力公園的營運。雙方會在10月6日簽約。之後宮崎駿為取締役名譽會長，鈴木敏夫為代表取締役議長。

鈴木敏夫(左)與宮﨑駿是合作多年的好夥伴。(路透資料照)
鈴木敏夫(左)與宮﨑駿是合作多年的好夥伴。(路透資料照)

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