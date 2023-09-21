女星剃度出家突「蓄髮現身」 驚吐演藝圈心酸史：死也要死在家
90年代知名女星唐德惠過去曾拍過電影「狗蛋大兵」，以及本土劇「戲說台灣」、「後山日先照」等，2021年因天命及感悟到生命無常剃度出家為尼，法號傳蓮，出家兩年多，近日她則上節目透露蓄髮的原因。
唐德惠近日上節目《命運好好玩》，透露當年因拍戲頭部受傷，開刀過兩次。第一次受傷時傷口被太陽曬到造成蜂窩性組織炎，而且是全身都有發炎的反應，後來出了車禍動手術，頭部受傷的部位又再次動刀，後來剃光頭時因為頭部皮膚太細嫩脆弱，不小心再度感染，被醫生警告不能再剃頭，否則傷口會導致蜂窩性組織炎，在取得住持同意後保留三分平頭。她苦嘆，在演藝圈工作的人常常是報喜不報憂，「死也要死在家裡沒人知道」，也因此過去不曾提過此事。
事實上，唐德惠過去曾透露，在演藝圈最後幾年，好幾度想退出演藝圈專心研究佛法，但礙於當時有經紀約在身，只能繼續演出但只要她一拍戲就生病，得了蜂窩性組織炎，嚴重時連高跟鞋都不能穿、假睫毛也沒法黏，臉隨時是腫的，她因為是三太子的乩身，身上有懿旨，所以跟經紀公司簽完9年合約後，正式帶著三太子的乩身出家，如今已是住持。也成為演藝圈繼劉藍溪、桑妮、孟庭葦、費貞綾等人後又一出家的女星。
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